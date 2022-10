« La Draft ne veut plus rien dire aujourd’hui On sélectionne les jeunes sur leur potentiel, mais le potentiel peut être réalisé ou non derrière. Avant tu faisais deux ou trois ans à l’université aux États-Unis, ou tu jouais au meilleur niveau en France avant de te présenter à la Draft. »

« Oui, et c’est bien dommage car tu ne peux pas les forcer à rester en France ou en Europe. Je comprends, il y a beaucoup d’argent à gagner aux États-Unis. Mais les Américains sont très sévères sur le recrutement. Sur 400 joueurs de NBA en activité, tu en as 60 nouveaux qui arrivent chaque année, donc tu as une seule chance de faire une bonne impression. Mieux vaut arriver en étant préparé. Il faut résister aux sirènes de l’argent, savoir être lucide et partir au bon moment, après avoir emmagasiné de l’expérience. »