Suspendu depuis près de 3 jours suite aux actions des joueurs visant à faire changer les choses aux Etats-Unis avec les violences policières, la NBA a pris la décision de reprendre.

Ce vendredi soir, le NBA a trouvé un accord avec le syndicat des joueurs afin de reprendre la compétition et poursuivre les Playoffs ce week-end. “Toutes les parties ont convenu de reprendre les matchs de play-offs samedi

29 août. Nous avons eu une conversation franche, passionnée et

productive jeudi entre les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires

d’équipes concernant les prochaines étapes pour approfondir nos efforts

collectifs et nos actions en faveur de la justice sociale et de l’égalité

raciale”. Ont expliqué Adam Silver (patron NBA) et Michele Roberts (syndicat des joueurs).

Une réunion franche donc, avec la présence des propriétaires des franchises dont Michael Jordan (propriétaire Hornet de Charlotte) et seul propriétaire noir des 30 franchises NBA. Jordan a joué un rôle de médiateur entre les différents parties afin de trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde.

Une coalition pour la justice sociale

Après de nombreuse heures de discussions téléphoniques avec Michael Jordan, la NBA et le syndicat des joueurs a pris la décision de lancer des plans d’actions pour lutter contre ces violences policières qui touchent le pays depuis la nuit des temps. Une coalition pour la justice sociale devrait être créée afin de faire bouger les choses. La NBA en dit plus et détaille ses plans d’action dans un communiqué.

