beIN Sports a renouvelé son contrat de diffuseur exclusif de la NBA en France pour quatre nouvelles saisons (jusqu’en 2024).

Ce contrat est un accord historique pour la chaîne. Les liens avec la NBA existe depuis 2012, année du lancement de beIN Sports. Le premier contrat (2012-2016) était évalué selon L’Equipe à 4,5M€ par saison et celui du cycle 2016-2020 à près de 7 M€. Dans le cadre du nouvel accord, beIN Sports diffusera notamment 20 matchs en prime-time le week-end au cours de la première moitié de la saison. Une programmation qui vient en plus des deux affiches en direct par nuit (une en VF, une en VO) et de l’émission quotidienne du midi. Le week-end, jusqu’à six matches direct sont proposés.