A l’occasion de son 75ème anniversaire, la NBA a dressé la liste des 75 meilleurs joueurs ayant foulé ses parquets dans l’histoire. Une liste incroyable dans laquelle manque tout de même quelques joueurs emblématiques tels que Pau Gasol, Chris Bosh ou Tony Parker.

La liste des 75 meilleurs joueurs dans l’histoire de la NBA

Hal Greer, Dirk Nowitzki, Bob Pettit, Oscar Robertson, Bill Russell. Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Elvin Hayes, Jerry Lucas, Willis Reed. Nate Archibald, Dave Cowens, Bob Cousy, James Harden, Hakeem Olajuwon. Kevin McHale, Kareem Abdul-Jabbar, George Mikan, John Stockton, Steve Nash. Charles Barkley, Julius Erving, George Gervin, David Robinson, Moses Malone. Paul Arizin, Rick Barry, Larry Bird, Wilt Chamberlain et Clyde Drexler. Tim Duncan, Patrick Ewing, Wilt Frazier, Kevin Garnett et John Havlicek. Allen Iverson, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan et Sam Jones. Robert Parish, Chris Paul, Scottie Pippen, Bill Sharman et Isaiah Thomas. Nate Thurmond, Wes Unseld, Bill Walton, Jerry West et James Worthy. Ray Allen, Carmelo Anthony et Elgin Baylor. Dave Bing, Kobe Bryant, Billy Cunningham, Stephen Curry et Anthony Davis. Dave DeBusschere, LeBron James, Jason Kidd, Kawhi Leonard et Damian Lillard. Pete Maravich, Bob McAdoo, Reggie Miller, Shaquille O’Neal et Earl Monroe. Gary Payton, Paul Pierce, Dennis Rodman, Dolph Schayes et Dwyane Wade. Russell Westbrook, Lenny Wilkens et Dominique Wilkins.