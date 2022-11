On en connait un qu’a du se prendre une jolie fessée. Afin de montrer leur tout nouveau maillot « city edition » à leur communauté Twitter, la franchise new-yorkaise a eu l’excellente idée de prendre en photo deux maillots. Le numéro 9 et le numéro 11. 9/11, New York, ça vous dit rien les gars ?

Pour ceux qui se disent que c’est fait exprès : non. La publication s’est faite supprimée après que les internautes ai remarqué la bonne grosse erreur. On doute que RJ Barett (le numéro 9 en question) et Jaylen Brunson (11) ont apprécié le geste.