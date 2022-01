Ça y’est, après plus de deux ans et demi d’absence et d’attente, Klay Thompson pourrait faire son grand retour ce dimanche, lors de la venue des Cavaliers au Chase Center.

Absolument tous les fans de NBA attendent son retour, et cela pourrait bien arriver d’ici quelques jours. Pour l’instant, rien d’officiel, mais il est fortement possible de voir Klay Thompson refouler les parquets NBA dimanche face aux Cleveland Cavaliers. Vendredi dernier, il déclarait : » Je suis impatient de rejouer bientôt. Ça devrait arriver relativement rapidement. » La décision finale devrait être prise après les deux matchs des Warriors qui se joueront jeudi et vendredi. Si les Warriors préservent encore leur shooter pour la réception des Cavs, ce dernier reviendra probablement le 19 janvier face aux Pistons (Klay a assuré que son retour se ferait à domicile). En tout cas, nous n’avons jamais été aussi proches du retour de Klay Thompson…