La star des New Jersey Nets est l’un des grandissimes favoris pour le titre de MVP cette saison.

Les statistiques sont implacables. Kevin Durant marque 27 points en moyenne par match depuis le début de sa carrière. Une performance exceptionnelle qu’il réalise en seulement 18,6 tentatives par rencontre. « S’il tentait 24 ou 25 tirs par match, comme Michael Jordan, il serait au dessus de 30 points par match », analyse le site américain BasketballNetwork.

Lors du premier match de la saison, une défaite des Nets à Milwaukee, Kevin Durant a inscrit 32 points avec 52% de moyenne à 2 points et 42,9% à 3 points. Nul doute qu’avec une telle efficacité, il sera l’un des plus sérieux candidats au titre de MVP, mais aussi à une place de choix parmi les plus grandes légendes de la NBA.