Les Knicks doivent avoir des grosses gouttes de sueur quand ils croisent le chemin de KD. La tarentule des Brooklyn Nets n’a pas perdu un match contre New-York depuis 2013. Cette nuit, Durant leur a mis la complète : une pilule 112-85 et un bon gros triple-double.

La dernière fois que Kevin Durant s’est incliné contre les Knicks c’était le 7 avril 2013 et autant vous dire qu’à cette époque, Ja Morant mangeait encore ses crottes de nez. Un bilan de 21 victoires pour 3 défaites, de quoi faire pleurer tout Time Square. Un nouveau derby new-yorkais dans lequel la tarentule a éclaboussé le terrain de tout son talent. 29 pions, 12 caviars et 12 rebonds, la feuille de stat est plus que sexy. Entre fusillade à longue distance, pénétrations sauce KD et un record de passes décisives presque atteint (16), le MVP 2014 a annihilé la pauvre défense de Tom Thibodeau. Il s’agit donc de la toute première victoire du désormais nouveau coach des Nets : Jacque Vaughn.

Une décla bien épicée

Alors qu’il venait tout juste d’abattre son adversaire en réalisant son douzième match consécutif à plus de 25 unités marquées, Kevin Durant a lâché un petit tacle au supporters new-yorkais : « Si je vois un fan des Knicks, je vais toujours lui faire un pouce vers le bas ou lui dire des conneries sur le fait d’être un fan des Knicks. ». Le bougre est vraiment en forme en ce moment.