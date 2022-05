Pivot star des Sixers de Philadelphie, Joël Embiid est officiellement en vacances. Battu par le Heat de Miami en demi-finale des playoffs de la conférence est, le Camerounais va pouvoir se reposer et revenir encore plus fort la saison prochaine.

Depuis quelques jours, il est au centre des débats concernant une éventuelle naturalisation française et pourquoi pas devenir membre de l’Equipe de France de basket. Le principal intéressé a répondu et il botte en touche. « J’ai beaucoup d’amis et de famille en France. En ce qui concerne cette démarche, je n’ai pas vraiment de réponse. Mais comme je l’ai dit, là, c’est sûr que je vais devoir subir une opération sur mon doigt, donc cet été, je veux avant tout être en bonne santé, et puis on verra ce qui arrivera ensuite. »

Avant de poursuivre et évoquer son objectif majeur à savoir la NBA : « Je viens de dire que j’étais focalisé sur le fait de revenir à 100% physiquement. C’est le plus important. Évidemment, la saison NBA reste prioritaire pour moi, et je ferai toujours passer au premier plan le fait de jouer 82 matchs et les playoffs avant de faire des projets pour l’été qui pourraient m’empêcher d’y arriver. » A terminé le pivot des Sixers.