Pas de Knicks pour Russell Westbrook, John Wall ne bougera pas et une nouvelle franchise entre dans la danse pour James Harden.

À quelques jours du début de la nouvelle saison, les trades battent leur plein en NBA. Et ça bouge dans tous les sens en coulisses. Des feuilletons dignes de la plus belle des séries Netflix, on fait le point.

Commençons notre petit tour des rumeurs à Houston. Depuis le début des rumeurs, la volonté de James Harden a toujours été claire. L’ancien MVP souhaite rejoindre une franchise qui vise le titre immédiatement. Très vite, plusieurs franchises se sont positionnées. Philadelphie par exemple, mais c’est surtout Brooklyn qui semble en tête de la course. Pourtant, selon ESPN, une nouvelle franchise rentre dans la danse, Atlanta. Une traction Trae Young – James Harden… alors ça défend pas, mais en attaque ça pourrait faire très très mal.

Toujours au Texas, Russell Westbrook n’est plus souhaité par les Knicks. Une nouvelle étrange. Puisque dans l’imaginaire collectif, s’il y a bien une franchise en manque de stars, et prête à tout pour en avoir une, c’est New York. Pourtant, on dirait bien que le temps est à la sagesse du côté de la Big Apple. Selon le SNY, la transaction ne se fera pas. Alors peut-être que le Broodie va s’envoler pour la capitale comme suggéraient les dernières rumeurs ? Mhmm non, non plus.

Alors que ces derniers jours l’idée d’un trade XXL grossissait entre Washington et les Houston Rockets, il ne se fera sans doute pas. À la bas, les Wizards devaient envoyer John Wall au Texas afin de recevoir Russell Westrook en retour. Mais comme une rumeur, n’est au final qu’une rumeur, elle a été vite démentie par le président des sorciers. Le boss de Poudlard l’assure, Jean Mur ne bougera pas.