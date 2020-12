Le meneur des Rockets est apparu avec quelques kilos en trop lors du premier match de présaison face aux Spurs.

James Harden était bien présent hier soir pour le premier match de présaison des Houston Rockets et il n’est pas passé inaperçu. Face aux Spurs de San Antonio, le meneur de jeu de 31 ans a démontré que le talent était toujours là, malgré une forme physique plus vraiment au rendez-vous… Une image en particulier du plus célèbre des barbus de NBA a enflammé les réseaux sociaux dans la nuit de mardi à mercredi. On y voit James Harden avec plusieurs kilos en trop. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Luka Doncic il y a quelques jours.

Houston Rockets James Harden says he will continue to eat Philly Cheesesteaks non-stop until he’s traded there, sources tell ESPN. pic.twitter.com/BxJZy5G4TF — BubbleWoj (@BubbleWoj) December 16, 2020

Reste à savoir si la méforme physique de l’Américain est liée à son avenir avec les Rockets. James Harden a clairement fait savoir qu’il comptait quitter le club au plus vite et il semble déterminé à camper sur ses positions. Affaire à suivre, à six jours de la reprise de la NBA.