Nouveau meneur de jeu des Lakers de Los Angeles, Isaiah Thomas évoque son arrivée et forcément il en a profité pour rendre un petit hommage à Kobe Bryant qui nous a quitté.

« C’est tellement étrange que Kobe ne soit plus là alors que j’enfile le maillot des Lakers… Après que Rob (Pelinka) m’a appelé, la première chose à laquelle j’ai pensé, c’est Kobe. Quelle paire de Kobe j’allais porter ? Qu’est-ce que Kobe aurait pensé de ça ? Il m’envoyait toujours un SMS quand il m’arrivait quelque chose de dingue. J’aurais aimé qu’il soit là. Pas uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Mais il faut continuer d’avancer… Kobe était quelqu’un de si important dans ma vie, et c’est différent aujourd’hui car je ne peux plus échanger avec lui par SMS, et lui parler de cette opportunité qu’on me donne. »