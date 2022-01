Giannis Antetokounmpo a traversé un parcours complètement unique dans l’histoire de la NBA, à tel point qu’une adaptation cinématographique pourrait largement être tournée à l’avenir.

La superstar des Milwaukee Bucks de 27 ans a connu un chemin atypique et difficile avant de devenir l’athlète qu’il est aujourd’hui. Né à Athènes dans une famille modeste issue de l’immigration, le basketteur grec décroche sa draft en 2012 dans l’anonymat quasi-total.

Dans une vidéo diffusée sur Youtube il y a quelques semaines, on l’y aperçoit en train d’assister à un match de son grand frère Thanasis, trois ans avant qu’il ne soit repéré par la franchise des Bucks. Giannis Antetokounmpo a le visage juvénile, donne déjà des conseils à son aîné et… fait office de ball boy et de préposé à l’essuyage du sol dans le gymnase où l’équipe disputait ses rencontres. Des images inspirantes qui attestent que l’on peut commencer très bas et devenir l’un des meilleurs joueurs du monde un jour si l’on s’en procure les moyens.