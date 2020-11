La première piste d’un vaccin en laboratoire contre la Covid-19 fait renaître l’espoir d’une vie normale. Pourtant, elle ne rassure pas tout le monde, notamment Evan Fournier.

Bientôt un an que la Covid-19 bouleverse le quotidien de la planète. Personne n’y a échappé, et le sport, amateur comme professionnel en a bien évidemment pâti. Contre l’épidémie, chaque pays a pris des décisions et des mesures distinctes. Port du masque, couvre-feu, et ce, jusqu’au confinement.

Malgré ça, et à l’heure ou l’Europe subit une deuxième vague de contaminations, le virus semble décidé à nous enquiquiner. Le virus apparaît alors comme le sauveur. Et cette piste avance, puisque ces dernières heures le laboratoire Pfizer suscite un regain d’espoir, et une première version donnerait 90% de résultat.

Certains restent pourtant médisants face à cette éventualité. C’est le cas notamment d’Evan Fournier. Le Français d’Orlando n’a pas tardé à régir sur Twitter, et sa réponse à quelque peu fait parler.

En vrai ca me fait plus peur de me faire vacciner que d’aller en boite lol. Doit y avoir des truc bizarre la dedans https://t.co/fOfQQlM3WN — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 9, 2020

Habitué du fait, et suite à des réactions à la chaîne, Evan Fournier a tenté de calmer les choses. Le tout en expliquant que selon lui, ce serait normal de se méfier au vu de la situation.