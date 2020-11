Russell Westbrook veut quitter les Rockets, selon The Athletic. La cohabitation avec James Harden n’aura pas pris.

L’association n’aura pas fait long feu. Selon The Athletic, Russell Westbrook souhaite à tout prix partir de Houston un an seulement après son arrivée. Alors que son camarade, et ami James Harden semblait prêt à lui faire de la place, le meneur lui claque la porte au nez. En vérité, et toujours selon le média américain, Broodie voudrait surtout retrouver un rôle de numéro un à l’instar de ce qu’il faisait avec le Thunder.

Les rumeurs n’ont pas attendu. Certaines envoient déjà Russell Westbrook aux Clippers voir aux Knicks. Il fait dire que du haut de ses 32 ans, le joueur regorge d’expérience, mais son contrat vaut un bon pesant de cacahuètes. 123 millions sur les quatre prochaines années, c’est compliqué à encaisser pour n’importe quelle franchise. Mais lorsqu’on récupère un joueur comme Russ, qui est loin d’être parfait certes, on peu partir à la guerre tous les jours, il sera là quoi qu’il advienne.