Depuis des décennies, la NBA est un leader du sport professionnel, et sa popularité ne fait que croître. Avec chaque année qui passe, il y a plus de fans ! Alors, qu’est-ce que cela fait d’être un fan de la NBA pendant les playoffs et comment cela fonctionne-t-il exactement ?

La qualification des équipes dans la série éliminatoire (ou play off)

La qualification pour les playoffs de la NBA repose sur un pourcentage de victoires plus élevé pour une équipe que pour ses homologues. La tête de série est attribuée au club ayant le meilleur résultat et le meilleur pourcentage de victoire dans chaque conférence. Les équipes qui n’obtiennent pas l’une des premières places doivent essayer de bien terminer la saison régulière. Les franchises qualifiées pour les play off sont logiquement celles qui ont obtenu les meilleurs résultats tout au long de la saison régulière.

Si vous rêvez d’aller voir un match des play-offs de la NBA, vous devrez respecter la réglementation en vigueur à savoir faire la demande ESTA et être à jour concernant vos vaccinations COVID.

Le nombre total d’équipes en NBA

La NBA est composée de 30 équipes qui s’organisent en 2 conférences de 15 franchises.

La saison régulière est séparée en 2 conférences EST et OUEST, et la position de chaque équipe au sein de cette ligue est décidée par sa conférence.

La Conférence Est est composée de 15 clubs. Les Boston Celtics, Philadelphia 76ers, New York Knicks, Brooklyn Nets et Toronto Raptors jouent dans la division Atlantique. Les Chicago Bulls, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers et Milwaukee Bucks jouent dans la division centrale. Enfin, les Charlotte Hornets, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Miami Heat et Washington Wizards évoluent dans la division Sud-Est.

La conférence Ouest est divisée en 3 divisions : Sud-Ouest, Pacifique et Nord-Ouest. Les Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies,, Houston Rockets, New Orleans Pelicans et San Antonio Spurs jouent dans la division Sud-Ouest. Les Sacramento Kings, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Phoenix Suns et Los Angeles Lakers font partie de la division Pacifique. Les Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz et Portland Trail Blazers jouent dans la division Nord-Ouest.

Les gagnants du tournoi de qualification

Les gagnants des tournois de qualification doivent être choisis avant le début des séries éliminatoires.

Les vainqueurs des matchs se qualifient pour les play-offs. Cet événement permet aux équipes moins bien classées de se qualifier, offrant ainsi aux fans comme nous un divertissement supplémentaire.

Le nombre de matchs de playoffs NBA

Lors des playoffs sachez que le nombre maximum de matchs pouvant être joués est de 7. En raison de la structure « best of seven » de la NBA, ces séries éliminatoires peuvent durer de quatre à sept matchs. En calculant l’ensemble du tournoi, il peut y avoir un minimum de 60 matchs et un maximum de 105 matchs.

Le tournoi de préparation de la NBA en 2022

La NBA a lancé un nouveau format avec la saison 2020-21. Chaque année, avant les séries éliminatoires de la NBA , la ligue organise une compétition de play-in à quatre équipes. Les 4 équipes concernées sont celles de chaque conférence qui sont classées septième, huitième, neuvième et dixième. Le tournoi de play-in est alors un nouveau concept dans lequel les équipes classées neuvième et dixième à l’issue des conférences différentes peuvent participer aux play-offs si elles remportent les playin.

Avant l’introduction de ce système, lorsque la saison régulière se terminait et que les têtes de série étaient déterminées, toute équipe classée en dessous du huitième rang était automatiquement exclue des play-offs de la NBA. Grâce aux play-in, les équipes classées neuvième et dixième ont davantage de possibilités d’accéder au prochain stade de l’épreuve.

Le format du tournoi de play-in de la NBA 2022

Un tournoi play-in a lieu avant les play-offs. Ce tournoi de préparation commence avec les huitièmes et septièmes têtes de série de chaque conférence qui s’affrontent dans un seul match connu sous le nom de match de préparation.

Le vainqueur de ce match reçoit la septième tête de série. Les 9e et 10e têtes de série s’affronteront lors du deuxième match du tournoi de préparation, appelé « Nine-Ten game », qui suit sur le calendrier. Le vainqueur du « Nine-Ten game » rencontrera le perdant du « Seven-Eight game », et le gagnant du dernier match du tournoi de rattrapage sera la 8e tête de série.

Le système des playoffs de la NBA

Chaque conférence propose un tournoi playoff local dans lequel s’affrontent les qualifiés avant que les meilleures équipes ne s’affrontent en finale de conférence. Les playoffs se jouent au meilleur des sept manches, ce qui signifie que dans une série entre deux équipes, la 1ère équipe qui réussit à remporter 4 matchs devient gagnante pour passer à l’étape suivante. L’équipe qui perd son match est exclue de la compétition.

Le premier tour des séries éliminatoires est vital pour toute équipe qui cherche à soulever le trophée du championnat à la fin de la saison. Les premières têtes de série de chaque conférence affrontent les dernières têtes de série dans une série au meilleur des sept manches. Le format de la série est 2-2-1-1-1, ce qui signifie que la tête de série la plus élevée commence par deux matchs à domicile, puis alterne jusqu’à ce qu’une équipe ait remporté quatre matchs au total. Les quatre équipes qui gagnent leur match du premier tour passent au deuxième tour, où elles sont classées en fonction de leur succès au premier tour. Par exemple, si la huitième tête de série bat la première tête de série, elle devient la nouvelle première tête de série au deuxième tour. Le deuxième tour suit le même format que le premier, puis les finales de conférence et les finales de la NBA suivent toutes deux le format d’une série de sept matches. Remporter quatre tours de séries éliminatoires n’est pas une mince affaire, c’est pourquoi les équipes doivent vraiment se surpasser si elles veulent être couronnées championnes.



Après le premier tour, les demi-finales de conférence sont le prochain tour des séries éliminatoires. Seulement deux des quatre équipes qui participent à ce tour avanceront pour se disputer une place en finale. Lors de ce tour, l’équipe qui a l’avantage du terrain jouera le premier, le troisième et le cinquième match sur son terrain. Si nécessaire, le septième match sera également joué sur ce terrain. L’équipe qui n’a pas l’avantage du terrain jouera les deuxième, quatrième et sixième matchs sur son terrain. Tout au long de la série, chaque équipe aura l’occasion de jouer à domicile et à l’extérieur. Il est essentiel de remporter la majorité des matchs pour accéder à l’étape suivante de la compétition. Par conséquent, tous les joueurs doivent fournir un effort de 110 % afin d’aider leur équipe à progresser. Certains joueurs peuvent se montrer à la hauteur de l’événement et réaliser des performances exceptionnelles qui pourraient faire ou défaire les chances de victoire de leur équipe. Les demi-finales de conférence sont toujours un moment passionnant pour les fans de basket-ball, qui voient leurs équipes préférées s’affronter pour avoir une chance de participer aux finales de la NBA.



Les finales de conférence sont le tour des séries éliminatoires où les champions de conférence sont couronnés. Les champions de conférence s’affrontent ensuite en finale de la NBA pour le championnat Larry O’Brien. Pour atteindre les finales de conférence, une équipe doit d’abord passer les trois premiers tours des séries éliminatoires. Les finales de conférence sont également des séries au meilleur des sept manches. L’équipe ayant le meilleur bilan de la saison régulière aura l’avantage du terrain pendant les séries éliminatoires, y compris les finales de conférence. Lorsque deux équipes de conférences différentes s’affrontent en finale de la NBA, elles jouent une série de sept matches au meilleur des sept manches, et l’équipe qui remporte les quatre premiers matches est couronnée championne. L’avantage du terrain lors des finales de la NBA revient à l’équipe qui a obtenu le meilleur résultat lors des finales de sa conférence respective.

Enfin, la grande finale de la NBA est un événement stratégique et exécuté par des professionnels depuis plus de 50 ans. Les matchs sont si intenses parce qu’ils comptent plus que n’importe quel autre match de la saison régulière ou même des séries éliminatoires ; il s’agit de savoir qui remportera le titre national de la NBA !