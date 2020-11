L’info sportive ne s’arrête jamais. Et avec le décalage horaire, chaque matin, il y a pas mal d’infos croustillantes de chez l’oncle Sam qui arrivent jusqu’au vieux continent. À l’aube de la draft, ça s’active donc dans les coulisses de la NBA. Histoire de préparer au mieux la nouvelle saison. Entre rumeurs et officialisations, on ne sait plus ou donner de la tête. Alors faisons le bilan. Calmement. En se remémorant chaque instant.

CP3, DeRozan, Davis, ça déménage à l’ouest

Un nouveau meneur arrive en Arizona. C’était dans les tuyaux depuis un petit moment, c’est désormais officiel. Chris Paul débarque à Phoenix. Les Suns se basent donc sur une traction arrière CP3 Devin Booker… les cactus risquent de piquer bien comme il faut cette année. De son côté, le Thunder récupère Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr, Ty Jerome, un inconnu nommé Jalen Lecque et un premier tour de draft 2022.

À Los Angeles aussi ça bouge. Décidément, ils ont le sang chaud à l’Ouest. Et après avoir longuement hésité sur Derrick Rose, l’équipe du King semble avoir jeté son dévolu sur Dennis Schröder. Selon The Athletic, les Lakers devraient envoyer Danny Green et trois cacahuètes pour récupérer l’Allemand. Toujours sur la côte, Anthony Davis a, sans trop de surprise, décliné sa player option fixée à 28 millions d’euros. Mais le géant devrait continuer sa carrière en Californie, et toujours chez les violets et or.

Pendant ce temps, DeMar DeRozan active, pour l’instant, sa player option. Le joueur de San Antonio est pourtant cité dans pléthore de rumeurs de transfert. À 31 ans, le all star ne semble pas insensible à l’intérêt des Lakers. Une petite danse avec LeBron pour aller chercher la bague ? À voir.

Houston en sueur

Dernière escale à l’ouest. Houston we have un vrai problème. Robert Covington est envoyé à Portland par les fusées, mais ce n’est pas vraiment cela qui pose question. Après Russell Westbrook, c’est au tour de son copain barbu de demander son transfert. Il ne fait pas froid, pourtant, ça claque des dents au Texas. James Harden a refusé de prolonger, alors que les Rockets lui proposaient plus de 51 millions de dollars… un bon coup de clim bien comme il faut. Quand même le fait de devenir le joueur le mieux payé de l’histoire NBA ne vous intéresse pas, c’est que la love story est bien terminée. Ainsi, et selon les dernières rumeurs, l’ancien MVP souhaite rejoindre Kyrie Irving et Kevin Durant à Brooklyn. C’est quel genre de big three ça ?

Les Bucks veulent convaincre Giannis, les Français rempilent

On prend l’avion désormais pour se rendre à l’Est. Il y a un gros chantier à Milwaukee. Après l’énorme désillusion contre Miami en Playoffs, les daims ont à coeur de se rattraper. Enfin surtout de faire meilleure figure. Il s’agirait peut-être de garder Giannis Antetokounmpo un peu plus longtemps non ? Et pour ce fait, les Bucks n’ont pas perdu de temps. Jrue Holiday et Bogdan Bogdanovic arrivent, rien que ça. Un meneur all-star, et un arrière cluch au possible pour renforcer l’équipe du MVP en titre ? C’est fait.

Stabilité. C’est le maitre mot des Français. Evan Fournier et Nicolas Batum ont décidé d’activer leur player option, et ainsi de prolonger l’aventure dans leur franchises respectives. Le premier à Orlando, le second à Charlotte. Une décision qui paraissait évidente, surtout pour le Normand. Légèrement surpayé aux Hornets, il n’a plus joué depuis le match à Paris en janvier dernier. Surtout que « Batman », dont le contrat se chiffre à 27,3 millions de dollars, ne tourne qu’à 3,6 points de moyenne cette année… Il n’y a qu’une chose à dire, bien joué Nico.