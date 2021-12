Vainqueur cette nuit lors du Christmas Day des Los Angeles Lakers (115-122) sans Kevin Durant notamment, Brooklyn a montré toute l’étendue et la profondeur de son effectif. Après le match James Harden s’est montré impatient de retrouver Kyrie Irving.

Kyrie Irving est absent depuis le début de la saison car il ne veut pas se faire vacciner et que certains états dont celui de New York, où est basé la franchise des Brooklyn Nets, interdisent l’accès aux salles aux joueurs non-vaccinés. Pour le moment dans le protocole Covid, l’ancien joueur de Cleveland va bientôt faire son retour sur les parquets. Cependant il ne pourra disputer que les matchs à l’extérieur à cause de sa situation vaccinale. Si son retour n’est pas accueilli de la meilleure des manières dans toute la Ligue, ses coéquipiers se sont montrés heureux lors de l’annonce de son retour avec en tête James Harden. « Nous savons tous à quel point Kyrie incarne un talent spécial. Ce qu’il apporte pour cette organisation et notre équipe. Le fait d’être avec lui, même seulement pour les matches à l’extérieur, va donc représenter un truc énorme pour nous. Evidemment, ça va rendre notre travail à tous beaucoup plus facile. Surtout qu’il nous a beaucoup manqué… », a déclaré l’ancie joueur des Rockets au New York Post.