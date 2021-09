Ancienne légende le NBA avec deux titres en 89 et 90 avec la franchise des Pistons de Detroit Isiah Thomas livre son analyse sur la prochaine saison et les chances de titre pour les Nets de Brooklyn.

Si l’équipe est très forte notamment avec ses deux stars Kevin Durant et James Harden, il pense que c’est Kyrie Irving qui peut faire basculer les chose et permettre aux Nets de pourquoi pas remporter le titre de champion NBA dans le futur. « En 2016, les Cleveland Cavaliers ne sont pas champions si Kyrie n’est pas là. Et de la manière dont cette équipe est construite actuellement, les Nets ne peuvent pas gagner le titre si Kyrie Irving n’est pas dans l’équipe. Point. Je respecte l’indépendance de Kyrie. Parfois on se trompe, parfois ce sont les médias qui se trompent. Sauf que quand ce sont eux qui sont en tort et qu’on le dit, leur réponse est souvent : ‘Comment osez-vous ?’ Ils reçoivent des informations sur un joueur et ce qu’il pense ou compte faire, mais ils doivent accepter le fait que ces informations sont peut-être erronées. » A déclaré Thomas dans un entretien accordé à Ethan Thomas.