Il est en perdition totale depuis son arrivée à Brooklyn, Ben Simmons est revenu sur la fin de son aventure aux Philadeplhia 76ers. Bon à priori, le bougre n’est pas le plus grand fan de Doc Rivers.

Pour ceux du fond qui n’ont pas suivi, la fin de carrière de « Ben 10 » aux Sixers était complétement catastrophique (c’est même un euphémisme à vrai dire). Elimination en play-offs suivi d’un lynchage bien costaud sur les réseaux sociaux, Simmons à bien morflé avant le trade qui l’a envoyé à Brooklyn en milieu de saison dernière. Dans une récente interview pour Sydney Morning Herald, l’Australien est revenu sur le sujet : Dans ma tête, je n’étais pas prêt. Je n’étais pas dans un état qui me permettait de revenir sur le parquet et de jouer. Je suis allé voir le coach et je lui ai dit, « Je ne suis pas encore prêt pour revenir sur le terrain, j’ai besoin de temps. » Il m’a répondu, « Eh bien, je vais te remettre sur le terrain quoi qu’il en soit. » Ok, donc là, t’essaies simplement de me n*quer. Le joueur absent depuis fin octobre devrait normalement faire son retour contre les Mavs de Dallas.