Coupé par les Charlotte Hornets, le Français Nicolas Batum s’est engagé avec les Los Angeles Clippers.

Malgré des statistiques indignes de son contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans auquel la franchise de Caroline du Nord a décidé de mettre un terme, Nicolas Batum ne manquait pas de prétendants. Toronto, Milwaukee, Golden State et Brooklyn, notamment, lui auraient fait des offres. Le Français a choisi la Californie. Direction les LA Clippers. On devrait rapidement en savoir plus sur les termes de son contrat.