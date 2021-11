LeBron James ne jouera pas cette nuit avec les Los Angeles Lakers face au Thunder d’Oklahoma City. Il devrait même être absent une semaine.

La saison dernière de Lebron James a été perturbé à cause d’une blessure à la cheville. Elle l’avait empêché de disputer la fin de saison régulière. Du coup, les Lakers avaient du passer par la case play-in pour se qualifier pour les playoffs. Le King, pas totalement remis de sa blessure, n’avait pas pu empêcher la défaite de son équipe face aux Suns lors du premier tour des playoffs. Cette saison le joueur de 36 ans a déjà raté deux matchs et il devrait même en rater beaucoup plus. En effet, selon Shams Charania, l’ailier des Lakers devrait être indisponible une semaine en raison d’une blessure au muscle droit de l’abdomen. La franchise californienne veut préserver sa star et ne surtout pas revivre le scénario de la saison dernière.