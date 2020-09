Victoire finale pour le Gallois, Elfyn Evans sur le rallye de Turquie.

Le pilote Toyota a réalisé la meilleure performance ce dimanche en terminant en tête du classement. Il a devancé Thierry Neuville et le Français Sébastien Ogier contraint à l’abandon. Evans a profité des crevaisons des deux Français Sébastien Ogier et Loeb pour s’échapper et prendre même les commandes du Championnat du monde. Il compte 18 points d’avance sur Sébastien Ogier.