Sébastien Ogier est devenu champion du monde de rallye ce dimanche pour la septième fois de sa carrière. Accompagné de son co-pilote Julien Ingrassia, le duo tricolore sort grand vainqueur de cette saison si particulière.

Les deux hommes ont tenu le choc ce dimanche lors du rallye de Monza en Italie et décrochent un septième titre de champion en huit saisons. Ils commencent à entrer dans la cour des Grands notamment celle de Sébastien Loeb et ses 9 titres de champion du monde. Au volant de sa Toyota, il a assuré et s’offre même un record. Ogier devient champion avec trois constructeurs différents, tout comme le Finlandais Juha Kankkunen entre 1986 et 1993.

S’il termine devant Elfyn Evans et Ott Tänak, il n’a pas été en mesure de faire gagner Toyota au Championnat des constructeurs. La victoire revient à Hyundai dans ce domaine.

Classement final du championnat pilotes :

1. Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 122 (champion)

2. Elfyn Evans (GBR/Toyota) 114 pts

3. Ott Tänak (EST/Hyundai) 105

4. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 87

5. Kalle Rovanperä (FIN/Toyota) 80

6. Esapekka Lappi (FIN/M-Sport Ford) 52

7. Teemu Suninen (FIN/M-Sport Ford) 44

8. Dani Sordo (ESP/Hyundai) 42

…

Classement final du championnat constructeurs :

1. Hyundai 241 pts (champion)

2. Toyota 236

3. M-Sport Ford 129

🚨7ÈME TITRE MONDIAL EN WRC POUR SÉBASTIEN OGIER https://t.co/4vOW5GojX8 — Les Pistonnés (@LesPistonnesF1) December 6, 2020