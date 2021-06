Alex Palou (Chip Gagnassi) a remporté le GP Road America ce dimanche.

Palou décroche ainsi la deuxième victoire de sa carrière après celle au GP d’Alabama en ouverture de la saison. Grâce à cette victoire, l’Espagnol s’envole au classement général, faisant rétrograder O’Ward (Arrow McLaren) qui a lui fini 9e.

Newgarden dominait solidement la course et était promis à la victoire. Mais au 53e tour, l’Américain, lauréat du championnat en 2017 et 2019, a soudain eu un problème mécanique et Palou l’a doublé.

Colton Herta (Andretti) a fini à la 2e place, devant l’Australien Will Power (3e, Penske) et le Néo-Zélandais Scott Dixon (4e, Chip Gagnassi), champion en titre. Le Français Romain Grosjean (Dale Coyne) a fini en 5e position.