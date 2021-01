Ancien pilote et patron du Dakar, Hubert Auriol s’est éteint des suites d’un accident cardio-vasculaire, après un long combat contre la maladie.

Hubert Auriol était surnommé « L’Africain ». Il était né en Ethiopie et avait écrit sa légende sur les routes du Dakar, qu’il avait remporté en moto (1981 et 1983) puis, après un sérieux accident en 1987, en auto (1992). Il avait ensuite dirigé le célèbre rally-raid entre 1995 et 2004. Hubert Auriol fut également le premier présentateur de l’émission de téléréalité Koh-Lanta, sur TF1.