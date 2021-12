Le Français Théo Pourchaire et le Brésilien Enzo Fittipaldi, victimes d’un grave accident ce dimanche au départ de la course de Formule 2 du Grand Prix d’Arabie saoudite, à Jeddah, ont fait l’objet de nouvelles rassurantes.

« Théo ça va, il n’a pas de fracture », a indiqué Frédéric Vasseur, le patron d’Alfa Romeo F1 à une journaliste de l’AFP. De son côté, Fittipaldi aurait une cheville cassée, a indiqué la télévision brésilienne.

« Les pilotes ont été immédiatement pris en charge par les équipes d’urgence et médicales », avait écrit la FIA un peu plus tôt dans un communiqué. Tous deux « étaient conscients et ont été désincarcérés par les équipes médicales présentes. Ils ont été transférés par ambulance et par hélicoptère à l’hôpital des forces armées King Fahad, à Jeddah ».

Pourchaire a été percuté de plein fouet par Fittipaldi alors qu’il avait calé sur la grille de départ. La course a été immédiatement interrompue après la violence du choc, avant de repartir 40 minutes plus tard, puis d’être arrêtée définitivement après un autre accident, sans gravité.