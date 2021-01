Le vétéran espagnol Carlos Sainz (Mini) s’est adjugé la sixième étape du Dakar 2021 disputée ce vendredi après-midi juste devant le saoudien local de l’étape Yazheed Al Rahji (Toyota).

Sainz grand vainqueur du jour remet les pendules à l’heure au terme d’une sixième étape longue de 348 kilomètres entre Al Qaisumah et Haïl en Arabie Saoudite. L’Espagnol au volant de sa Mini a devancé de 4 minutes et 3 secondes le pilote saoudien Yazheed Al Rahji sur sa Toyota et le qatari Nasser Al-Attiyah avec près de 7 minutes et 16 secondes d’avance. Une course marquée par les déboires du Français Sébastien Loeb qui a perdu toutes chances de bien figurer dans ce Dakar 2021. Loeb a cassé son triangle de suspension et se retrouve reléguer bien trop loin de la tête.

Notons que le tricolore Stéphane Peterhansel quatrième ce vendredi conserve la première place du Dakar au classement général avec 5 minutes et 53 secondes sur Nasser Al-Attiyah. Demain, les pilotes ainsi que leurs équipes auront le droit à une journée de repos bien méritée avant de revenir aux affaires dimanche avec une étape marathon qui se disputera en deux jours. Elle reliera Haïl à Sakaka (742 Km) puis Sakaka à Neom (709 km).