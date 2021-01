Déjà vainqueur la veille, le Qatari Nasser Al-Attiyah a enchainé en remportant ce mardi sa deuxième victoire lors de la troisième étape de l’épreuve au volant de sa Toyota.

Al-Attiyah ou la définition de l’as de la conduite. Depuis le lancement du Dakar, le Qatari est en grande confiance au volant de sa Toyota. Vainqueur du prologue et de la deuxième étape, le pilote a surfé sur son excellente dynamique pour dompter les dunes de Wadi ad-Dawasir dans le sud de l’Arabie Saoudite. Soit une boucle de 629 kilomètres au total. Al-Attiyah a conclu cette troisième spéciale avec une avance de 2m27 sur son poursuivant, le novice sud-africain Henk Lategan.

Le Français Stéphane Peterhansel (Mini) ferme la marche en prenant la troisième place, à 4 minutes et 5 secondes, et conforte son leadership au général. Mais attention, il ne compte plus que 5 minutes d’avance sur le désormais deuxième Al-Attiyah qui grignote jour après jour de précieuses secondes.

Un autre Frenchy, Mathieu Seradori, qui roule en buggy Century, est troisième du classement général provisoire mais accuse un retard de 26 minutes et 21 secondes sur Peterhansel.

Le tenant du titre Carlos Sainz a été éjecté du podium, pointant à la 4e place à 33 minutes et 34 secondes du premier.

En catégorie moto, l’Australien Toby Price s’est imposé devant Kevin Benavides pour seulement 1 minute 16. L’Autrichien Matthias Walkner (KTM) a pris

la 3e place, à 2 min 36 sec du vainqueur du jour. Le classement général a un nouveau leader avec l’Américain Skyler Howes(KTM) qui s’est classé 4e de l’étape à 6 min 16 sec de Price. Il devance Kevin Benavides de 33 sec et le Français Xavier de Soultrait d’1 min 28 sec, tandis que l’Espagnol Joan Barreda Bort, leader au départ de cette 3e étape, a rétrogradé à la 8e place du général, à 9 min 02 sec de Howes.