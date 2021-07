La partie mongole du rallye-raid Silk Way, dont la onzième édition a débuté vendredi, a été annulée en raison d’une flambée de l’épidémie de coronavirus en Mongolie, ont annoncé samedi les organisateurs.

« En raison d’une situation épidémiologique difficile (…), il a été décidé d’annuler l’étape mongole du rallye », a déclaré le vice-Premier ministre russe et président du comité d’organisation, Dmitri Tchernychenko, à l’agence de presse publique RIA Novosti.

L’arrivée de l’épreuve, partie de Sibérie, devait être jugée le 11 juillet après une ultime étape autour d’Oulan-Bator. Les organisateurs n’ont pas encore communiqué sur le déroulement du reste de l’épreuve à la suite de cette annulation de l’étape mongole.

Lancée en 2009 en hommage à la Route de la Soie qui reliait la Chine à l’Occident, cette course longue de 5.200 km compte cette année dix étapes entre la Russie et la Mongolie.

La première spéciale de 87 kilomètres, la plus courte du rallye-raid, a eu lieu vendredi près de la ville d’Omsk en Sibérie. Elle a été remportée en auto par le Russe Denis Krotov (Mini), devant le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota, +0:50) et le Français Guerlain Chicherit (Century CR6, +3:37). En moto, l’Argentin Franco Caimi (Hero) s’est imposé devant les Yamaha de Ross Branch (+1:03) et Adrien Van Beveren (+1:30).

En 2020, la course devait se dérouler uniquement en Russie après la suppression d’étapes en Chine. Mais elle avait finalement été entièrement annulée à cause de l’épidémie de Covid-19.