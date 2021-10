La marque française Alpine, arrivée troisième aux 24 Heures du Mans en 2021, a annoncé mardi rejoindre la catégorie reine des Hypercars à partir de 2024 où elle alignera deux véhicules.

« Alpine vient de confirmer la poursuite de son programme en endurance. La marque française s’engagera en catégorie Hypercar à partir de 2024 via la règlementation LMDh et pour quatre années », a annoncé la marque dans un communiqué diffusé sur le site des 24 heures du Mans mardi. Engagée à 11 reprises sur la classique mancelle, la marque française a glané en août dernier la troisième place de la 89e édition avec sa N°36, une LMP1 non-hybride adaptée pour concourir auprès des Hypercars, nouvelle catégorie reine depuis cette année. « En concourant à la fois en Formule 1 et en Endurance, Alpine sera une des rares marques à être présente dans les deux disciplines phares du sport automobile », s’est réjouit Laurent Rossi, Président d’Alpine Racing.

A l’occasion de la 89e édition de la course, ce dernier avait confirmé l’attachement de la marque à l’endurance, affirmant néanmoins qu’elle ne serait pas prête à engager un véhicule en Hypercar pour 2022. La réglementation interdisait à la marque de revenir en LMP1 à compter de la prochaine édition. En 2021, cinq véhicules étaient engagés en Hypercar dont les deux Totoyas, arrivées en tête, et deux Glickenhaus. Alpine les rejoindra à nouveau, en compagnie de Peugeot, Porsche, Audi, Cadillac, Acura et BMW, une « excellente nouvelle » pour Pierre Fillon, le président de l’Automobile club de l’Ouest organisateur de la course, ravi d’accueillir « un plateau aussi relevé ».