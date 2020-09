Toyota s’est adjugé une nouvelle victoire sur le 24 heures du Mans.

Parti hier après-midi, les pilotes de l’équipe Toyota, Sébastian Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley ont assuré une nouvelle victoire. Ils terminent devant la Rebellion composée de Norman Nato, Bruno Senna et Gustavo Menezes. La troisième place revient à la deuxième équipe Toyota de la course.

Le constructeur japonais n’a jamais été inquiété lors de cette 88e édition et aura fait la course en tête de bout en bout. Une édition qui s’est déroulée à huis clos suite à la pandémie de coronavirus.

. @Toyota_Hybrid remporte les 24 heures du Mans pour la 3e année consécutive et réalise le Hat Trick tant attendu !!!🏆#LeMans24 #24hUnited #WEC pic.twitter.com/Qe8viNgl71 — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) September 20, 2020