Star planétaire de l’athlétisme, Usain Bolt est revenu sur la finale des Jeux Olympiques remportée à la surprise générale par l’Italien Lamont Marcell Jacobs.

Ancien champion olympique et gloire de sa discipline, le Jamaïcain n’a pas été impressionné par le chrono du nouveau champion olympique et pense qu’il aurait même pu faire plus et ains devenir une nouvelle fois champion olympique. « Quand j’ai pris ma retraite (en 2017), mon coach m’a dit quelque chose : ‘Tes adversaires ne sont pas plus rapides, c’est toi qui es plus lent’. Je ne l’avais jamais envisagé comme ça. Et c’est un fait : beaucoup d’athlètes n’améliorent pas vraiment leurs chronos. J’ai tellement repoussé les limites, j’ai commencé à reculer (d’un point de vue des chronos) avec le temps. Courir en 9 »80 (le chrono de Lamont en finale), c’était possible« , a insisté l’octuple champion olympique. dans une interview pour « l’AFP. »