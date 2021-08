Le champion olympique de Tokyo a accepté de défier un pilote de ligne et son bolide sur 100 m.

C’est lui le nouvel homme le plus rapide de la planète. Médaille d’or des récents Jeux Olympiques de Tokyo sur 100 m, l’Italien Marcell Jacobs pourrait maintenant se comparer aux machines. C’est en tout cas ce que rapporte le média italien Tuttosport, qui explique que le sprinteur a été mis au défi ce lundi par le pilote de ligne Dario Landi, alors qu’il embarquait pour son vol retour Tokyo-Rome. « Nous pourrions toujours essayer de faire un test avec un avion sur une piste d’aéroport de 100 mètres », a proposé le commandant de bord.

Un défi insolite qui n’a pas effrayé Marcell Jacobs, au contraire. « Ce serait bien, et très intéressant », a répliqué le coureur. Très intéressant en effet puisqu’un avion long-courrier met entre 7,5 et 11 secondes – selon le chargement – pour parcourir 100 mètres. Une distance que Marcell Jacobs a avalée en 9,8 secondes le 1er août à Tokyo. Maintenant, on attend les images de la course.