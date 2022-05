Certains athlètes de haut niveau misent sur les produits à base de cannabidiol (CBD) pour accélérer la récupération musculaire et améliorer leur sommeil.

Ces sportifs qui misent sur le cannabidiol (CBD) pour briller !

Le cannabis a failli coûter à Fabien Barthez et à Bernard Lama leur place en équipe de France pour la coupe du monde 1998. Cette substance psychotrope a également menacé la participation de Michael Phelps aux championnats américains de natation.

Tous les sportifs ne sont pas à cheval sur leur hygiène de vie. Certains ont même vu leur carrière prendre un tournant au premier test positif au cannabis. D’autres, sans doute plus avisés et mieux conseillés, ont opté pour une autre substance extraite du chanvre : le cannabidiol. Non psychotrope et non addictive (de l’avis de l’Organisation Mondiale de la Santé), cette molécule est aujourd’hui plébiscitée par des athlètes de renom qui ne tarissent pas d’éloge à son égard.

#1 Megan Rapinoe, légende du football féminin

Double championne du monde, Ballon d’Or 2019, nommée Meilleure Joueuse de la FIFA à la même année, championne olympique en 2012, intégrée dans la liste des 100 personnes les plus influentes en 2020… Megan Rapinoe est indubitablement « LA » figure du football féminin mondial. La capitaine de la sélection américaine est également connue pour son activisme en dehors des terrains, notamment pour la cause LGBT, la lutte contre les violences policières à l’égard des Afro-Américains et l’égalité homme – femme dans le sport, notamment le football.

Très médiatisée, la joueuse américaine n’est pas avare de détails sur son quotidien de sportive de haut niveau. Elle passe en effet ses journées « à s’entraîner ou à reposer son organisme à l’issue d’une séance intense ». Megan Rapinoe a déclaré à plusieurs reprises consommer du cannabidiol naturel pour accélérer la phase de récupération. Elle utilise de l’huile de CBD pour soulager la douleur musculaire, des comprimés au CBD pour réduire le stress et l’anxiété et améliorer la qualité de son sommeil et des gélules pour favoriser la récupération.

#2 Alex Morgan, co-capitaine de la sélection américaine

Alex Morgan, coéquipière de Megan Rapinoe et co-capitaine de la sélection américaine, est allée un peu plus loin. La joueuse du San Diego Wave FC qui est passée par l’Olympique Lyonnais s’est même associée à Klay Thompson, Travis Pastrana et Paul Rodriguez pour lancer « Just Live », une marque proposant des produits de cannabidiol pour les sportifs.

« Le CBD a joué un rôle essentiel pour minimiser les douleurs musculaires et m’aider à me détendre et à m’endormir après les matchs », a-t-elle déclaré au micro de Forbes Magazine. Et de poursuivre : « Le CBD s’attaque à certains des plus grands obstacles auxquels les athlètes sont confrontés sur la gestion de la douleur et la récupération ». Comme Megan Rapinoe, Alex Morgan est championne olympique et double championne du monde.

#3 John Isner, 17e au classement ATP

John Isner a remporté 16 titres en simple sur le circuit ATP, dont le Masters 1 000 de Miami en 2018. Le tennisman américain a par ailleurs marqué son sport en remportant le plus long match de l’histoire du tennis (11 heures et 5 minutes) face au Français Nicolas Mahut à l’occasion du tournoi de Wimbledon, en 2010. John Isner est également le premier sportif à signer un contrat de sponsoring avec une marque proposant des produits à base de cannabidiol. Il faut dire que le sportif n’a jamais caché sa consommation de CBD, qu’il qualifie de « facteur clé de son processus de récupération pour revenir sur les courts plus vite que prévu ».

En France, le cannabidiol a trouvé son public

Avec plus de 7 millions de consommateurs selon les chiffres de l’Interchanvr relayés par le média LSA Conso, les produits à base de CBD ont largement trouvé leur public dans l’Hexagone. Le nombre de boutiques spécialisées s’est même multiplié par cinq en moins de deux ans, passant de 400 en 2020 à plus de 2 000 fin 2021 à la faveur d’une demande qui ne faiblit pas.

Pour acheter un produit au CBD, les Français peuvent désormais se rendre en magasin spécialisé, faire leurs emplettes en grande surface (Monoprix et Carrefour proposent des produits de CBD depuis le début de l’année) ou se faire livrer à domicile. En France, les produits au CBD qui contiennent moins de 0,2 % de THC peuvent être librement commercialisés sous forme d’huile, de fleur, de feuille, d’aliment ou de boisson.