La vice-championne olympique du 100 m à Tokyo il y a quelques jours Shelly-Ann Fraser-Pryce a annoncé qu’elle ne pourrait pas participer au prochain meeting de Paris.

Coup dur pour la sprinteuse jamaïcaine qui est contrainte de jeter l’éponge pour le meeting parisien prévu initialement ce samedi et comptant pour une étape de la Ligue des diamant. L’athlète s’est dite « très fatiguée » après sa course et sa victoire à Lausanne ce jeudi en 10 sec 60 devenant ainsi le 3e meilleur temps de l’histoire, devant Elaine Thompson-Herah (10.64).