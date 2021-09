Le champion de 1500 et du 3000m steeple, aujourd’hui reconverti en marathonien vous emmène dans son quotidien de sportif de haut niveau, à fond à l’heure, grâce à une vidéo du Crédit Agricole, « sport comme école de la vie ».

Découvrez son sportrait :

Pour en savoir plus sur sport comme école de la vie et découvrir plein d’autres portraits de sportifs tous plus inspirants les uns que les autres : cliquer ici.

Pour découvrir toutes les vidéos du crédit agricole, rendez-vous sur leur chaine youtube en cliquant ici.

Voir tous les épisodes et l’ensemble de ce que fait Sport Comme École de la vie sur :Instagram.