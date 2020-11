The class of 2020 – @Aj11Ace@HollieA2012@vicderbyshire@vernonkay@MrsGiFletcher@realshanerichie

Sir @Mo_Farah@Beverleycallard

Jessica Plummer @jordannorth1!



Tune in to the brand new series starting next Sunday at 9pm live on ITV with @antanddec from @GwrychTrust. pic.twitter.com/no9i0y56v5