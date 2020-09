Après trois années consacrées aux courses sur route, la star de l’athlétisme britannique Mo Farah a dignement fêté ses retrouvailles avec la piste en s’offrant le record de l’heure (21,330 km), vendredi à Bruxelles.

Le coureur d’origine somalienne (37 ans) efface ainsi des tablettes une légende du demi-fond, l’Ethiopien Haile Gebreselassie, qui avait parcouru 21,285 km en 60 minutes, le 27 juin 2007. Dans un stade du Roi-Baudoin fermé au public pour cause de coronavirus, le quadruple champion olympique (5.000 m et 10.000 m en 2012 et 2016) n’a pas été perturbé par l’absence d’ambiance et s’est parfaitement remis en selle sur le tartan, lui qui vise une nouvelle médaille d’or sur 10.000 m aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.