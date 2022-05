Voici les principaux résultats, ce vendredi, du meeting d’athlétisme de Doha (Qatar), la première étape de la Ligue de diamant. Les Américains ont notamment répondu présent avec les victoires de Noah Lyles et Gabrielle Thomas sur 200 m.

Résultats chez les hommes

200 m :

1. Noah Lyles (USA) 19.72

2. Fred Kerley (USA) 19.75

3. Jereem Richards (TTO) 20.15

4. Andre De Grasse (CAN) 20.15

5. Aaron Brown (CAN) 20.18

6. Jerome Blake (CAN) 20.25

7. Filippo Tortu (ITA) 20.41

. Femi Ogunode (QAT) Abandon

800 m :

1. Noah Kibet (KEN) 1:49.08

2. Peter Bol (AUS) 1:49.35

3. Marco Arop (CAN) 1:49.51

4. Daniel Rowden (GBR) 1:49.56

5. Ferguson Rotich Cheruiyot (KEN) 1:50.48

6. Donavan Brazier (USA) 1:50.58

7. Abdirahman Saeed Hassan (QAT) 1:50.89

8. Musaeb Abdulrahman Balla (QAT) 1:50.92

. Erik Sowinski (USA) Abandon

1500 m :

1. Abel Kipsang Bele (KEN) 3:35.70

2. Timothy Cheruiyot (KEN) 3:36.16

3. Teddese Lemi (ETH) 3:37.06

4. Yomif Kejelcha (ETH) 3:37.85

5. Kamar Etyang (KEN) 3:38.74

6. Matthew Ramsden (AUS) 3:38.83

7. Charles Cheboi Simotwo (KEN) 3:39.18

8. Samuel Abate (ETH) 3:42.56

9. Adam Ali Mousab (QAT) 3:47.36

10. Ignacio Fontes (ESP) 3:47.80

11. Stewart McSweyn (AUS) 3:48.67

. Timothy Sein (KEN) Abandon

. Erik Sowinski (USA) Abandon

400 m haies :

1. Alison Dos Santos (BRA) 47.24

2. Rai Benjamin (USA) 47.49

3. Thomas Barr (IRL) 49.67

4. Kyron McMaster (ISV) 49.93

5. Jaheel Hyde (JAM) 50.23

6. Yasmani Copello (TUR) 50.30

7. Jabir Madari Plliyalil (IND) 50.42

. Abderrahmane Samba (QAT) Forfait

3000 m steeple :

1. Soufiane Elbakkali (MAR) 8:09.66

2. Lamecha Girma (ETH) 8:09.67

3. Abraham Kibiwott (KEN) 8:16.40

4. Hillary Bor (USA) 8:17.82

5. Leonard Kipkemoi Bett (KEN) 8:21.64

6. Benjamin Kigen (KEN) 8:23.65

7. Getnet Wale Bayabl (ETH) 8:26.68

8. Lawrence Kemboi Kipsang (KEN) 8:26.70

9. Ahmed Abdelwahed (ITA) 8:26.89

10. Daniel Arce (ESP) 8:28.69

11. Topi Raitanen (FIN) 8:38.75

12. Yemane Haileselassie (ERI) 8:44.35

13. Ole Hesselbjerg (DEN) 8:46.19

14. Ben Buckingham (AUS) 9:06.21

. Abderrafia Bouassel (MAR) Abandon

Hauteur :

1. Woo Sang-Hyuk (KOR) 2,33 m

2. Mutaz Essa Barshim (QAT) 2,30

3. Django Lovett (CAN) 2,27

4. Hamish Kerr (NZL) 2,24

5. Shelby McEwen (USA) 2,20

5. Juvaughn Blake (USA) 2,20

7. Gianmarco Tamberi (ITA) 2,20

. Brandon Starc (AUS) 0

Javelot :

1. Anderson Peters (GRN) 93,07 m

2. Jakub Vadlejch (CZE) 90,88

3. Julian Weber (GER) 86,09

4. Leandro Ramos (POR) 84,78

5. Adrian Mardari (MDA) 84,77

6. Vítezslav Vesely (CZE) 76,92

7. Thomas Röhler (GER) 72,51

8. Kim Amb (SWE) 65,70

Saut à la perche :

Le concours initialement programmé vendredi en extérieur a été décalé de 24 heures en raison d’une tempête de sable et se déroulera samedi après-midi dans une salle de l’Académie Aspire.

Résultats chez les femmes

200 m :

1. Gabrielle Thomas (USA) 21.98

2. Shericka Jackson (JAM) 22.07

3. Dina Asher-Smith (GBR) 22.37

4. Tamara Clark (USA) 22.72

5. Anthonique Strachan (BAH) 22.78

6. Beth Dobbin (GBR) 23.06

7. Dezerea Bryant (USA) 23.12

8. Shannon Ray (USA) 23.15

400 m :

1. Marileidy Paulino (DOM) 51.20

2. Stephenie McPherson (JAM) 51.69

3. Shaunae Miller-Uibo (BAH) 51.84

4. Sada Williams (BAR) 52.09

5. Candice Mcleod (JAM) 52.37

6. Natalia Kaczmarek (POL) 52.54

7. Kendall Ellis (USA) 52.58

8. Lynna Irby (USA) 52.86

3000 m :

1. Francine Niyonsaba (BDI) 8:37.70

2. Faith Kipyegon (KEN) 8:38.05

3. Jessica Hull (AUS) 8:40.97

4. Yasemin Can (TUR) 8:41.38

5. Girmawit Gebrzihair (ETH) 8:41.88

6. Edina Jebitok (KEN) 8:42.34

7. Fantaye Belayneh (ETH) 8:43.82

8. Fantu Worku (ETH) 8:44.10

9. Mekides Abebe (ETH) 8:45.38

10. Melknat Sharew (ETH) 8:45.76

11. Nadia Battocletti (ITA) 8:50.66

12. Beatrice Chepkoech (KEN) 8:50.74

13. Winnie Nanyondo (UGA) 8:52.30

14. Caroline Chepkoech Kipkirui (KAZ) 8:54.69

15. Bertukan Welde (ETH) 8:59.10

16. Beatrice Chebet (KEN) 9:00.62

100 m haies :

1. Kendra Harrison (USA) 12.43

2. Britany Anderson (JAM) 12.44

2. Oluwatobi Amusan (NGR) 12.44

4. Devynne Charlton (BAH) 12.61

5. Cyréna Samba-Mayela (FRA) 12.72

6. Gabriele Cunningham (USA) 12.75

7. Payton Stumbaugh (USA) 12.86

8. Megan Tapper (JAM) 12.92

Triple saut :

1. Shanieka Ricketts (JAM) 14,82 m

2. Maryna Bekh-Romanchuk (UKR) 14,73

3. Thea Lafond (DMA) 14,46

4. Ana Jose Tima (DOM) 14,44

5. Neja Filipic (SLO) 14,43

6. Patrícia Mamona (POR) 14,40

7. Kimberly Williams (JAM) 14,28

8. Naomi Ogbeta (GBR) 14,24

9. Paola Borovic (CRO) 13,64

Poids :

1. Chase Ealey (USA) 19,51 m

2. Maggie Ewen (USA) 19,32

3. Jessica Ramsey (USA) 18,99

4. Fanny Roos (SWE) 18,85

5. Danniel Thomas-Dodd (JAM) 18,72

6. Raven Saunders (USA) 18,71

7. Sara Gambetta (GER) 18,40

8. Jessica Schilder (NED) 18,28