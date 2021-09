Marie-Amélie Le Fur, c’est 9 médailles paralympiques depuis 2008. L’athlète, qui a remporté à Tokyo l’argent, a annoncé mettre fin à sa carrière sur les réseaux sociaux.

« Une page qui se tourne … une nouvelle vie qui commence. C’est avec une pointe de déception et de frustration, mais sans amertume, que je termine cette belle aventure du sport de haut niveau. », a-t-elle indiqué sur ses réseaux.

« Merci à tous ceux qui ont croisé ma route, m’ont guidé et accompagné sur le chemin de la performance.Ce chemin à été parsemé d’embûches, de difficultés, de remises en question et de merveilleuses rencontres.Un remerciement tout particulier à mes partenaires qui ont cru en moi et ont respecté mes choix tout au long de ma carrière ; me permettant de m’épanouir en tant que femme, dirigeante et maman. Votre présence et votre confiance m’ont donné la force d’aller au bout de ce magnifique projet »

Au-delà de ses titres paralympiques, Marie-Amélie Le Fur a également remporté 12 titres mondiaux, et 5 européens.