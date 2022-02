En manque de compétition, Marcell Jacobs espère toujours avoir le droit à son duel face à Usain Bolt.

Le champion olympique attend toujours une réponse d’Usain Bolt concernant le défi amical qu’il a lancé en novembre à la légende jamaïquaine : « Il ne m’a pas encore répondu mais j’espère qu’il le fera bientôt, envoyez-lui le message ! ».

« Avant la course à Berlin (victoire sur 60 mètres en salle vendredi, ndlr), j’étais assez agité, cela faisait quand même six mois que je n’avais pas fait de compétition », depuis les deux victoires aux Jeux olympiques de Tokyo sur 100 m puis en relais 4×100 m, a également expliqué l’Italien en recevant le prix de meilleur athlète de l’année remis par l’Association de la presse étrangère à Rome. « Cela a vraiment été une émotion unique, cela m’avait manqué, cette adrénaline de se mesurer à des adversaires et à soi-même. J’espère ne plus rester aussi longtemps sans faire de courses », a ajouté le champion olympique surprise de l’été dernier au Japon, qui avait ensuite mis fin prématurément à sa saison en mettant en avant une fatigue « mentale, encore plus que physique ».