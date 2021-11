L’Italien Marcell Jacobs, champion olympique du 100 mètres à Tokyo, a lancé un défi amical à la légende de l’athlétisme Usain Bolt.

« Tu es mon héros, merci pour ton coup de chapeau, mais tu as également affirmé que tu étais sûr que tu aurais gagné donc je suis prêt à relever le défi », a écrit Marcell Jacobs dimanche sur son compte Instagram. « Je te propose de commencer avec une action caritative » consistant en une course généralement pratiquée par des groupes d’enfants, appelée ‘rubabandiera’ en Italie, pour laquelle « tu viens avec ton équipe et je viens avec la mienne », a ajouté le coureur italien. Dans le jeu ‘rubabandiera’ (vole le drapeau), deux groupes d’enfants s’affrontent en courant, deux par deux et chaque coureur appartenant à une équipe diverse, pour aller prendre un drapeau situé à une dizaine ou une vingtaine de mètres. C’est l’équipe qui a réussi à prendre le plus grand nombre de drapeaux qui l’emporte.

Il y a une semaine, Usain Bolt avait affirmé qu’il aurait pu gagner le 100 m à Tokyo et faire au moins aussi bien que les 9 sec 80 de Jacobs, son record personnel étant de 9 sec 58. « Et c’est un fait : beaucoup d’athlètes n’améliorent pas vraiment leurs chronos. J’ai tellement repoussé les limites, j’ai commencé à reculer (d’un point de vue des chronos) avec le temps. Courir en 9 sec 80 (le chrono de Jacobs en finale), c’était possible », avait-il insisté.