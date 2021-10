Ultra-triathlète, plusieurs fois recordman du monde en Ironman, Ludovic Chorgnon est ce qu’on appelle un fou de sport. Passionné, il est notamment connu pour avoir couru 41 Ironman en 41 jours… Un exploit.

Aujourd’hui chef d’entreprise, celui qu’on surnomme Ludo le Fou s’est confié dans une interview pour le Crédit Agricole.

Découvrez son sportrait :

Pour en savoir plus sur sport comme école de la vie et découvrir plein d’autres portraits de sportifs tous plus inspirants les uns que les autres : cliquer ici.

ArticlesAssociés No Content Available

Pour découvrir toutes les vidéos du crédit agricole, rendez-vous sur leur chaine youtube en cliquant ici.

Voir tous les épisodes et l’ensemble de ce que fait Sport Comme École de la vie sur :Instagram.