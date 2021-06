L’Allemand Thomas Röehler, champion olympique en titre du lancer de javelot, a annoncé lundi qu’il renonçait à disputer les JO de Tokyo (23 juillet – 8 août) en raison d’une blessure au dos.

« Il était incroyablement difficile pour moi de renoncer à aller à Tokyo. Avec mon entraîneur, j’ai soigneusement pesé le pour et le contre, mais au final, c’est ma santé qui est la priorité », a déclaré l’athlète de 29 ans, qui s’est blessé lors d’un entraînement. « Je dois écouter mon corps maintenant, car je veux concourir au plus haut niveau pendant quelques années encore. En participant aux Jeux olympiques, je prendrais trop de risques, à cause de ma blessure au dos », a expliqué l’Allemand.

Röehler, qui est également le champion d’Europe en titre, avait remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio en 2016 avec un lancer victorieux de 90,30 mètres. Reportés d’un an en raison de la pandémie, les Jeux olympiques de Tokyo doivent débuter le 23 juillet. Même sans Röehler, l’Allemagne conserve toujours un espoir de médaille d’or olympique dans l’épreuve de javelot en la personne du champion du monde 2017 Johannes Vetter.