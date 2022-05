Lamont Marcell Jacobs a renoué avec la victoire ce mercredi soir à Savone en Italie sur 100 mètres avec un succès tranquille en 10 secondes et 4 centièmes.

Retour à la compétition absolument parfait pour le champion olympique italien en titre. Favori sur l’épreuve du 100 mètres, Jacobs a remporté la finale en un peu plus de 10 secondes juste devant l’Ivoirien Arthur Cissé avec 10 sec et 10/100e, tandis que le Français Jimmy Vicaut termine sur la dernière marche du podium avec un chrono de 10 sec 12/100. Un retour réussi pour Jacobs qui prépare les championnats du monde à Eugene aux Etats-Unis dans quelques semaines. « Je pensais mieux courir sincèrement, y compris du point de vue technique. Il manque un peu de travail, mais ce n’est que la première course de l’année, il y a encore du temps avec les Mondiaux de juillet. » A confié le champion olympique auprès de la ‘Rai Sport.’