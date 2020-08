Le roi du sprint Usain Bolt est bien positif au coronavirus.

C’est son agent qui a dévoilé l’information à CNN et assure que la légende du sprint «ne ressent aucun symptôme». «Le test du Covid-19 est positif, mais Usain ne ressent aucun symptôme», a indiqué Ricky Simms, son agent.

«Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement», avait déclaré Usai Bolt à la presse avant de connaître le verdict.