Le coureur de trail, l’Espagnol, Kilian Jornet, s’est lancé dans un nouveau défi. Courir 24h, sur une piste en Norvège, pour battre le record de 303,56 km.

Le spécialiste espagnol des courses d’endurance extrême Kilian Jornet va s’attaquer vendredi en Norvège aux 24H sur piste, un oeil sur un record vieux de plus de 20 ans. Initialement prévue pour les 21 et 22 novembre, la tentative de Jornet avait dû être repoussée pour des raisons météorologiques. L’athlète de 33 ans essaiera de relever ce défi sans public, pandémie oblige, sur la piste de 400 mètres de Måndalen en Norvège, pays où il vit. Le record est actuellement détenu par le Grec Yiannis Kouros, qui avait parcouru 303,56 kilomètres en 24 heures en 1997. Une performance « absolument dingue », selon Jornet himself ! C’est à suivre en direct vidéo ci-dessous.