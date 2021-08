Voici le récapitulatif des résultats des épreuves d’athlétisme de lundi matin aux Jeux olympiques de Tokyo, avec notamment la grosse performance de Quentin Bigot au lancer du marteau.

DAMES :

100 m haies dames (finale)

1. Jasmine Camacho-Quinn (PUR) 12.37

2. Kendra Harrison (USA) 12.52

3. Megan Tapper (JAM) 12.55

4. Tobi Amusan (NGR) 12.60

5. Nadine Visser (NED) 12.73

6. Devynne Charlton (BAH) 12.74

7. Gabriele Cunningham (USA) 13.01

8. Britany Anderson (JAM) 13.24

200 m dames (1er tour)

. Série 1 (vent: +0,3 m/s)

1. Marie-Josee Ta Lou (CIV) 22.30 Q

2. Shaunae Miller-Uibo (BAH) 22.40 Q

3. Nzubechi Grace Nwokocha (NGR) 22.47 Q

4. Gloria Hooper (ITA) 23.16 q

5. Ana Carolina Azevedo (BRA) 23.20

6. Olga Safronova (KAZ) 23.64

. Série 2 (vent: +0,4 m/s)

1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) 22.22 Q

2. Beatrice Masilingi (NAM) 22.63 Q

3. Dafne Schippers (NED) 23.13 Q

4. Lisa Marie Kwayie (GER) 23.14 q

5. Rafalia Spanoudaki-Chatziriga (GRE) 23.16 q

6. Lucia Moris (SSD) 25.24

7. Najma Parveen (PAK) 28.12

. Série 3 (vent: -0,2 m/s)

1. Mujinga Kambundji (SUI) 22.26 Q (RN)

2. Anavia Battle (USA) 22.54 Q

3. Gemima Joseph (FRA) 22.94 Q

4. Jaël Bestue (ESP) 23.19

5. Inna Eftimova (BUL) 23.42

. Série 4 (vent: +0,7 m/s)

1. Christine Mboma (NAM) 22.11 Q

2. Gabrielle Thomas (USA) 22.20 Q

3. Aminatou Seyni (NIG) 22.72 Q

4. Roda Njobvu (ZAM) 23.33

5. Jessica-Bianca Wessolly (GER) 23.41

6. Vitoria Cristina Rosa (BRA) 23.59

7. Dutee Chand (IND) 23.85

. Série 5 (vent: -0,3 m/s)

1. Anthonique Strachan (BAH) 22.76 Q

2. Lorène Dorcas Bazolo (POR) 23.21 Q

3. Dalia Kaddari (ITA) 23.26 Q

4. Shericka Jackson (JAM) 23.26

5. Ivet Lalova-Collio (BUL) 23.39

6. Shanti Veronica Pereira (SGP) 23.96

. Série 6 (vent: +0,4 m/s)

1. Crystal Emmanuel (CAN) 22.74 Q

2. Beth Dobbin (GBR) 22.78 Q

3. Elaine Thompson-Herah (JAM) 22.86 Q

4. Imke Vervaet (BEL) 23.05 q

5. Phil Healy (IRL) 23.21

. Série 7 (vent: +0,9 m/s)

1. Jenna Prandini (USA) 22.56 Q

2. Gina Bass (GAM) 22.74 Q

3. Riley Day (AUS) 22.94 Q

4. Maja Mihalinec Zidar (SLO) 23.62

5. Kristina Marie Knott (PHI) 23.80

6. Jamile Samuel (NED) Non partant

1500 m dames (1er tour)

. Série 1

1. Gabriela Debues-Stafford (CAN) 4:03.70 Q

2. Laura Muir (GBR) 4:03.89 Q

3. Winny Chebet (KEN) 4:03.93 Q

4. Sara Kuivisto (FIN) 4:04.10 Q (RN)

5. Freweyni Gebreezibeher (ETH) 4:04.12 Q

6. Kristiina Mäki (CZE) 4:04.55 Q

7. Marta Pérez (ESP) 4:04.76 q

8. Cory Ann Mcgee (USA) 4:05.15 q

9. Elise Vanderelst (BEL) 4:05.63 q

10. Ciara Mageean (IRL) 4:07.29

11. Federica Del Buono (ITA) 4:07.70

12. Laura Esther Galvan Rodriguez (MEX) 4:08.15

13. Salomé Afonso (POR) 4:10.80

14. Georgia Griffith (AUS) 4:14.43

15. Hanna Klein (GER) 4:14.83

. Série 2

1. Sifan Hassan (NED) 4:05.17 Q

2. Jessica Hull (AUS) 4:05.28 Q

3. Elinor Purrier St. Pierre (USA) 4:05.34 Q

4. Gaia Sabbatini (ITA) 4:05.41 Q

5. Lemlem Hailu (ETH) 4:05.49 Q

6. Diana Mezuliáníková (CZE) 4:05.49 Q

7. Revee Walcott-Nolan (GBR) 4:06.23

8. Esther Guerrero (ESP) 4:07.08

9. Ran Urabe (JPN) 4:07.90

10. Natalia Hawthorn (CAN) 4:08.04

11. Claudia Mihaela Bobocea (ROM) 4:09.19

12. Edinah Jebitok (KEN) 4:10.72

13. Aisha Praught-Leer (JAM) 4:15.31

14. Anjelina Nadai Lohalith (EOR) 4:31.65

15. María Pía Fernández (URU) 4:59.56

. Série 3

1. Faith Kipyegon (KEN) 4:01.40 Q

2. Winnie Nanyondo (UGA) 4:02.24 Q

3. Linden Hall (AUS) 4:02.27 Q

4. Nozomi Tanaka (JPN) 4:02.33 Q (RN)

5. Heather Maclean (USA) 4:02.40 Q

6. Katie Snowden (GBR) 4:02.77 Q

7. Lucia Stafford (CAN) 4:03.52 q

8. Martyna Galant (POL) 4:05.03 q

9. Caterina Granz (GER) 4:06.22 q

10. Marta Pen Freitas (POR) 4:07.33

11. Sarah Healy (IRL) 4:09.78

12. Diribe Welteji (ETH) 4:10.25

13. Simona Vrzalová (CZE) 4:19.46

14. Souhra Ali Mohamed (DJI) Abandon

15. Rababe Arafi (MAR) Abandon

MESSIEURS :

Longueur messieurs (finale)

1. Miltiádis Tentóglou (GRE) 8,41 m

2. Juan Miguel Echevarría (CUB) 8,41

3. Maykel Massó (CUB) 8,21

4. Eusebio Cáceres (ESP) 8,18

5. Juvaughn Harrison (USA) 8,15

6. Yuki Hashioka (JPN) 8,10

7. Thobias Montler (SWE) 8,08

8. Filippo Randazzo (ITA) 7,99

9. Kristian Pulli (FIN) 7,92

10. Huang Changzhou (CHN) 7,72

11. Tajay Gayle (JAM) 7,69

12. Fabian Heinle (GER) 7,62

Marteau messieurs (qualifications)

. Série 1

1. Quentin Bigot (FRA) 78,73 m Q

2. Mykhaylo Kokhan (UKR) 78,36 Q

3. Nick Miller (GBR) 76,93 q

4. Esref Apak (TUR) 76,76 q

5. Pawel Fajdek (POL) 76,46 q

6. Serghei Marghiev (MDA) 75,94 q

7. Valeriy Pronkin (ROC) 75,80 q

8. Gabriel Kehr (CHI) 75,60

9. Bence Halász (HUN) 75,39

10. Diego Del Real (MEX) 75,17

11. Alex Young (USA) 75,09

12. Ivan Tikhon (BLR) 74,57

13. Christos Frantzeskakis (GRE) 72,19

14. Hleb Dudarau (BLR) 71,60

15. Sukhrob Khodjaev (UZB) 71,26

. Série 2

1. Wojciech Nowicki (POL) 79,78 m Q

2. Rudy Winkler (USA) 78,81 Q

3. Eivind Henriksen (NOR) 78,79 Q (RN)

4. Javier Cienfuegos (ESP) 76,91 q

5. Daniel Haugh (USA) 75,73 q

6. Humberto Mansilla (CHI) 74,76

7. Yury Vasilchanka (BLR) 74,00

8. Hlib Piskunov (UKR) 73,84

9. Tristan Schwandke (GER) 73,77

10. Michail Anastasakis (GRE) 73,52

11. Mostafa Elgamel (EGY) 72,76

12. Marcel Lomnicky (SVK) 72,52

13. Ashraf Amgad El Seify (QAT) 71,84

14. Taylor Campbell (GBR) 71,34

15. Mergen Mamedov (TKM) 67,53

16. Özkan Baltaci (TUR) 63,63