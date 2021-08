La championne olympique 2016 du triple saut colombienne Caterine Ibarguen, 10e de la finale des Jeux de Tokyo dimanche, a annoncé jeudi la fin de sa carrière à 37 ans.

« Je suis très heureuse des opportunités que la vie m’a donné et d’avoir montré qu’il était possible de réaliser ses rêves », explique-t-elle, citée dans un communiqué de son manager.

Ibarguen avait remporté le titre olympique du triple saut en 2016 et l’argent à Londres en 2012. Elle compte également cinq médailles mondiales consécutives dans la discipline : le bronze à Daegu en 2011 et à Doha en 2019, l’argent à Londres en 2017, l’or à Moscou en 2013 et à Pékin en 2015.